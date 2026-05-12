«Vous êtes tous moches» : Florentino Pérez pète un câble face à une journaliste

Nouvelle séquence lunaire autour de Florentino Pérez. Déjà très remonté face à certains journalistes espagnols lors de sa prise de parole, le patron du Real Madrid s’est également illustré avec une sortie particulièrement ironique dans la salle de presse. Alors qu’une femme lui adressait une question, Pérez a lâché : «Qu’est-ce que cette fille demande ? Vous êtes tous tellement laids. Je pourrais rester ici tout l’après-midi, je passe un super moment. Cette fille devrait se renseigner, vous êtes tous très laids.»

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Une déclaration qui a provoqué un mélange de gêne et de rires dans l’assistance, dans une conférence déjà marquée par plusieurs échanges tendus avec des représentants de la presse. Très agacé par les critiques visant le Real Madrid ces dernières semaines, Florentino Pérez a multiplié les piques et les remarques sarcastiques, illustrant encore un peu plus le climat électrique qui règne actuellement autour du club madrilène.