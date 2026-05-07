PSG : Nasser Al-Khelaïfi fait passer des messages après la qualification !

Après s’être confié au micro de Canal+, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi est venu se présenter face aux journalistes en zone mixte. Et forcément, cette nouvelle qualification en finale de Ligue des Champions enchante le président parisien qui s’est largement confié sur cette réussite sportive.

La suite après cette publicité

«C’est magnifique. On a continué pour écrire une grande histoire dans ce même stade. On l’a fait l’année dernière, on le fait ce soir. Quand on est venus hier, j’ai dit que je sentais dans ce stade un très bon feeling. Un back-to-back, c’est quelque chose d’incroyable. On a montré que ce n’étaient pas 23 joueurs mais 23 guerriers. On aurait pu marquer encore, mais on veut continuer. Se calmer un peu, mais on pense forcément à la finale. Celle de cette année ou celle de l’année dernière ? C’est différent. C’est difficile de revenir. On revient de loin. Tout le monde disait que ce n’était pas la même équipe que la saison dernière. Mais tout le monde a montré qu’on était une grande équipe, pas seulement l’année dernière ou cette année, mais pour les 5 prochaines années. On a une jeune équipe. On veut continuer. On a les meilleurs supporters du monde, je n’ai entendu qu’eux. Ils ont chanté la Marseillaise, ce sont des supporters de France. On est fier d’être un club français, de représenter la France. C’est magnifique. On veut continuer à hisser le drapeau de la France haut lors de la finale. La prolongation de Luis Enrique ? C’est le bon moment pour célébrer et penser à la finale. On espère aussi finir le championnat la semaine prochaine car la Ligue 1 est importante pour nous. Et après, le coach, c’est le meilleur et il est très content ici, comme nous aussi.»