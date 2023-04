Pourquoi Kylian Mbappé est parti au clash avec le PSG

La suite après cette publicité

«Une image de soi forte et positive est la meilleure préparation possible au succès», assurait Joyce Brothers, psychologue et actrice américaine du siècle dernier. Pour Kylian Mbappé, cette maxime semble plus que jamais faire sens. En plein bras de fer avec la Fédération française de football au cours des derniers mois, le champion du monde 2018 a, une nouvelle fois, prouvé ce jeudi son attachement au droit à l’image. Cette fois-ci en épinglant la communication de son propre club après une vidéo publiée par le club pour la campagne de réabonnement du PSG pour la saison 2023-2024.

Kylian Mbappé s’attaque à la communication du PSG !

«Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain», a ainsi lancé l’ancien Monégasque dans un message posté sur Instagram. Mécontent, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien (202 réalisations) a ainsi explicité cette sortie marquante. Tout d’abord, le numéro 7 des Rouge et Bleu pointe du doigt le fait qu’il ne savait pas que cet entretien servirait à la campagne de réabonnement du club de la capitale.

Par ailleurs, l’intéressé regrette également d’être quasiment seul à l’image, excepté quelques plans mettant en valeur Nuno Mendes et des jeunes joueurs formés au club comme Ismaël Gharbi et Warren Zaïre-Emery. Une vidéo où Mbappé évoquait notamment son sentiment d’appartenance à Paris et l’apport que pouvait procurer les pensionnaires du Parc des Princes. «L’ambiance, le terrain, l’atmosphère… Le Parc des Princes enveloppe beaucoup de choses, c’est le 12e homme, c’est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles. Être Parisien, c’est être fier, de ce que l’on est, de ce que l’on représente, fier d’être ambitieux, de vouloir faire des choses, une envie de gagner, toujours se surpasser et ne jamais oublier d’où on vient». Un discours fort pour celui qui totalise 31 buts et 8 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Le droit à l’image, un combat de longue date !

L’occasion également pour le nouveau capitaine de l’équipe de France de rappeler son sens du collectif et sa volonté de contrôler, dans les moindres détails, l’utilisation de son image. Celle d’un joueur au service d’un club et non d’une star au-dessus de l’institution. Reproche régulièrement adressé à la direction parisienne ces dernières années. De quoi se demander si Kylian Mbappé et la direction du PSG se trouvent sur la même longueur d’onde… Une prise de position claire et qui apparaît, quoi qu’il en soit, logique au regard des derniers mois. En septembre dernier, Kylian Mbappé avait ainsi décidé de ne pas prendre part à la séance photo prévue avec les Bleus. La raison ? Le refus de la fédération de modifier la convention des droits à l’image des joueurs. Un combat de longue date pour celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2025.

Dès ses premiers pas en équipe de France, le buteur parisien n’a, en effet, jamais caché sa réticence à voir son image associée à celle de certains sponsors qui ne cadreraient pas avec ses valeurs. Dans un communiqué publié le 23 mars dernier, les représentants du joueur avaient ainsi fait savoir leur désaccord avec la convention qui oblige tous les joueurs sélectionnés à se soumettre aux opérations promotionnelles organisées par la FFF. Si l’instance s’est, depuis, engagée à réviser les conditions de cette convention, la mise en retrait de Noël Le Graët a largement retardé ce dossier brûlant.

Simple couac ou profond malaise ?

Une chose est sûre, les droits sur l’image individuelle restent un sujet de premier ordre pour l’international français (67 sélections, 38 buts). Si la direction des Bleus, également préoccupée par les conséquences financières, en a largement fait l’expérience ces derniers mois, les hautes sphères parisiennes sont désormais directement pointées du doigt par le vice-champion du monde 2022. Une nouvelle polémique pour les Rouge et Bleu, à l’heure où le contexte sportif est loin d’être idéal pour le club de la capitale. Défait sur ses terres par l’Olympique Lyonnais, le week-end dernier, le PSG - leader avec 6 petites unités d’avance - va désormais devoir sécuriser un nouveau titre de champion de France. Le tout en revoyant sa communication, au risque de définitivement braquer Kylian Mbappé à quelques semaines, seulement, du mercato estival…