AC Milan, Inter : combien le nouveau stade milanais va-t-il rapporter ?

C’est une annonce majeure pour l’avenir de l’AC Milan et de l’Inter. Alors que les deux clubs milanais préparent la construction de leur nouveau stade, destiné à remplacer l’historique San Siro, le nom de la future enceinte est désormais connu. Présenté lors d’une conférence de presse organisée au château des Sforza, à Milan, le projet a officiellement dévoilé son partenaire principal : le nouveau stade sera baptisé « Generali Stadium », du nom du géant italien de l’assurance. Un accord commercial particulièrement lucratif puisque, selon la presse italienne, le contrat de naming devrait rapporter environ 650 millions d’euros sur une période de vingt ans, soit une moyenne de 32,5 millions d’euros par saison rapporte La Gazzetta Dello Sport. Une manne financière considérable pour les deux géants lombards, qui cherchent à développer leurs revenus afin de rivaliser avec les plus grandes puissances européennes. Generali deviendra également le partenaire officiel des deux clubs dans le secteur des assurances.

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Prévue pour la saison 2031-2032, l’inauguration de cette nouvelle enceinte marquera une étape importante dans l’histoire du football milanais. Le futur stade présentera une architecture originale, avec une structure extérieure hexagonale et des tribunes disposées en cuvette, surélevées sur un podium. Le nom de Generali sera largement visible sur la façade du bâtiment. Une particularité est toutefois prévue pour les compétitions européennes : conformément aux règles de l’UEFA concernant les droits commerciaux des enceintes, le Generali Stadium prendra le nom de « Milano Stadium » lors des rencontres de Ligue des champions et des autres compétitions internationales. Un fonctionnement déjà appliqué à plusieurs grands stades européens, notamment ceux de la Juventus et d’Arsenal. Avec ce partenariat, Milan et l’Inter rejoignent ainsi la liste des clubs italiens ayant vendu les droits de dénomination de leur enceinte, à l’image de l’Allianz Stadium de Turin ou de la New Balance Arena de l’Atalanta.