Strasbourg-PSG : les compositions officielles

On dispute la 35e journée de Ligue 1 ! Battu sur le fil à Lille, Strasbourg doit réaliser l'exploit face au PSG - déjà sacré champion - pour ne pas perdre de vue Monaco, Rennes et Nice, dans l'optique d'une qualification européenne (un match à suivre en direct commenté sur FM à 21h).

La suite après cette publicité

Pour ce match, Julien Stéphan s'appuie sur un 3-5-2. Capitaine, Dimitri Liénard occupe la place laissée vacante par Anthony Caci. En face, Mauricio Pochettino peut s'appuyer sur un groupe complet. Il aligne un 3-4-3 avec Donnarumma dans le but, Ramos est entouré de Marquinhos et Kimpembe, Bernat est lui titularisé en piston gauche et la MNM devant.

Les compositions d'équipes :

Strasbourg : Sels - Perrin, Nyamsi, Djiku - Guilbert, Thomasson, Bellegarde, Prcic, Liénard - Gameiro, Ajorque

PSG : Donnarumma - Marquinhos, Ramos, Kimpembe - Hakimi, Danilo, Verratti, Bernat - Messi, Mbappé, Neymar

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.