Italie : une réunion en urgence organisée demain à la Fédération

La crise autour de la nomination du futur sélectionneur italien continue de secouer la FIGC. Après la tempête provoquée par l’affaire Andrea Pirlo et ses liens avec le sponsor russe Fonbet, Giovanni Malagò tente désormais de gérer une situation devenue particulièrement sensible au sein de la Fédération. Le président fédéral, qui devait valider le choix porté par Paolo Maldini et Leonardo, a quitté ce lundi le siège de la FIGC par une sortie secondaire, sans faire la moindre déclaration aux journalistes présents sur place. Une discrétion qui témoigne de la tension actuelle alors que l’avenir du projet de reconstruction de la Nazionale reste totalement incertain.

La suite après cette publicité

Une réunion du Conseil fédéral a été programmée en urgence dès demain afin d’évaluer les prochaines décisions à prendre. Les dirigeants italiens devront notamment se pencher sur les conséquences de la possible non-arrivée d’Andrea Pirlo, mais également sur la situation de Paolo Maldini et Leonardo, dont les positions pourraient être fragilisées après ce revirement spectaculaire et qui devraient bien démissionner. Des annonces officielles sont attendues à l’issue de cette réunion, alors que la FIGC doit désormais trouver une sortie de crise et relancer un processus de nomination qui semblait pourtant toucher à son terme il y a encore quelques jours.