MU : Bruno Fernandes a eu un accident de voiture

Selon les informations de Skysports, le milieu offensif de Manchester United Bruno Fernandes a été impliqué ce lundi matin dans un accident de voiture.

Heureusement, aucune des personnes impliquées dans l’accident n’a subi de blessures graves et le Portugais de 27 ans devrait même pouvoir s’entraîner avec les Red Devils aujourd’hui. Manchester United ce déplacera sur la pelouse de Liverpool mardi soir (21h).

