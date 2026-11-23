Bayern : la sortie incendiaire de Rio Ferdinand contre la direction dans l’affaire Jamal Musiala
Du côté de Munich, le cas de Jamal Musiala cristallise les tensions. En effet, entre les dirigeants qui remettent en cause son contrat jusqu’en 2030 face à ses problèmes neurologiques et le clan qui le défend au milieu de cette tempête médiatique et sportive, Rio Ferdinand a vivement réagi sur X. Manifestement agacé par l’attitude de la direction bavaroise et la manière dont le dossier est exposé sur la place publique, l’ancien défenseur international anglais a livré une sortie cinglante : « le Bayern Munich vaut mieux que ça… S’ils veulent négocier des conditions plus raisonnables pour le club à l’avenir en raison des problèmes de santé de Jamal, alors il faut sûrement en parler avec lui et son entourage plutôt qu’avec les médias. »
if they want to negotiate more reasonable terms for the club going forward due to the health issues Jamal has, then surely speak to him and his team rather than to the media.
This situation must be hard enough to deal with for Jamal without the media and club officials talking about it publicly.
Bayern Munich are one of the clubs who from afar have always carried themselves with a class and standard that most have admired. Sadly, this just doesn't feel like Bayern Munich in this situation.
'FIFPRO is deeply concerned by the repeated public statements from FC Bayern Munich’s leadership calling into question the contract of Jamal Musiala as he returns from injury.
Bayern’s honorary president, chief executive and former chief executive have all publicly questioned Musiala’s contract in quick succession. In FIFPRO’s view, this is a coordinated strategy to put pressure on Musiala and his representatives ahead of any negotiations. A club of Bayern’s standing should know better.
Bayern has a duty of care to Musiala. Across professional football, uncertainty about a player’s future can take a toll on their mental health, particularly when they are recovering from injury. Making Musiala’s health and future a matter of public debate adds to that pressure. Any concerns about his contract should be raised privately with him and his representatives.
Contracts are there to be respected. An injury or a dip in form gives a club no grounds to reopen terms it agreed to, just as a run of outstanding performances gives a player no automatic right to a pay rise. Clubs, leagues and player unions have agreed at FIFA level that contractual stability is a core principle of the game. It protects clubs as much as it protects players.
FIFPRO stands with Jamal Musiala and with all players who honour their commitments. We expect their employers to do the same.'
Pour l’ancien joueur de Manchester United, cette exposition médiatique ne fait qu’alourdir le fardeau d’un jeune joueur déjà confronté à une situation délicate sur le plan médical et sportif. « Cette situation doit déjà être assez difficile à gérer pour Jamal sans que les médias et les dirigeants du club en parlent publiquement. Le Bayern Munich fait partie des clubs qui, de l’extérieur, se sont toujours comportés avec une classe et un niveau d’exigence que la plupart ont admirés. Malheureusement, on ne retrouve tout simplement pas ce Bayern Munich dans cette situation », a également écrit Rio Ferdinand.
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