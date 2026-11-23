Du côté de Munich, le cas de Jamal Musiala cristallise les tensions. En effet, entre les dirigeants qui remettent en cause son contrat jusqu’en 2030 face à ses problèmes neurologiques et le clan qui le défend au milieu de cette tempête médiatique et sportive, Rio Ferdinand a vivement réagi sur X. Manifestement agacé par l’attitude de la direction bavaroise et la manière dont le dossier est exposé sur la place publique, l’ancien défenseur international anglais a livré une sortie cinglante : « le Bayern Munich vaut mieux que ça… S’ils veulent négocier des conditions plus raisonnables pour le club à l’avenir en raison des problèmes de santé de Jamal, alors il faut sûrement en parler avec lui et son entourage plutôt qu’avec les médias. »

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Pour l’ancien joueur de Manchester United, cette exposition médiatique ne fait qu’alourdir le fardeau d’un jeune joueur déjà confronté à une situation délicate sur le plan médical et sportif. « Cette situation doit déjà être assez difficile à gérer pour Jamal sans que les médias et les dirigeants du club en parlent publiquement. Le Bayern Munich fait partie des clubs qui, de l’extérieur, se sont toujours comportés avec une classe et un niveau d’exigence que la plupart ont admirés. Malheureusement, on ne retrouve tout simplement pas ce Bayern Munich dans cette situation », a également écrit Rio Ferdinand.