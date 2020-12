Le Barça met 77 salariés au chômage partiel

La crise du coronavirus touche tout le monde, y compris le FC Barcelone. Afin d'alléger la masse salariale dans une période compliquée financièrement, les Catalans ont acté une réduction de salaire dans l'équipe première. Mais un plan va maintenant toucher tous les autres salariés.

Comme le rapporte la Cadena Ser, Carlos Tusquets et les dirigeants sont tombés d'accord avec le Comité d'Entreprise afin de réduire la masse salariale. Ainsi, il s'agirait du paiement différé des cotisations au plan de retraite ainsi que de tous les bonus ou primes d'objectifs. De plus, 77 salariés concernés par la billetterie, le musée ou les magasins, ont été mis au chômage partiel et toucheront 85% de leur salaire.