Coupe du Monde
Argentine : les mots forts de Lionel Scaloni sur l’équipe de France
1 min.
@Maxppp
Les performances de l’équipe de France suscitent une forme d’enthousiasme au pays, et de crainte à l’étranger. Bluffants depuis le début de la Coupe du Monde, les Bleus continuent d’affirmer leur statut de favori, et ça ne passe pas inaperçu dans les rangs des autres nations. Présent en conférence de presse ce jeudi, Lionel Scaloni a eu des mots élogieux à l’égard des Français.
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«La France est très forte, le Brésil est très fort. Le Mexique a fait un super match contre l’Equateur, la Colombie aussi. Il y a aussi l’Espagne évidemment, le Portugal, l’Angleterre. Je ne peux pas tous les citer. C’est vrai que ce qu’a fait la France, il faut en tenir en compte. C’est une grande équipe.»
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