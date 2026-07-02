Menu Rechercher
Commenter 7
Coupe du Monde

Argentine : les mots forts de Lionel Scaloni sur l’équipe de France

Par Jordan Pardon
1 min.
Lionel Scaloni @Maxppp

Les performances de l’équipe de France suscitent une forme d’enthousiasme au pays, et de crainte à l’étranger. Bluffants depuis le début de la Coupe du Monde, les Bleus continuent d’affirmer leur statut de favori, et ça ne passe pas inaperçu dans les rangs des autres nations. Présent en conférence de presse ce jeudi, Lionel Scaloni a eu des mots élogieux à l’égard des Français.

La suite après cette publicité

«La France est très forte, le Brésil est très fort. Le Mexique a fait un super match contre l’Equateur, la Colombie aussi. Il y a aussi l’Espagne évidemment, le Portugal, l’Angleterre. Je ne peux pas tous les citer. C’est vrai que ce qu’a fait la France, il faut en tenir en compte. C’est une grande équipe.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Argentine
France
Lionel Scaloni

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Argentine Flag Argentine
France Flag France
Lionel Scaloni Lionel Scaloni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier