Victor Osimhen plaît au Barça mais…

Le FC Barcelone suit toujours avec attention la situation de Victor Osimhen, aujourd’hui à Galatasaray. Déjà ciblé en 2024 lorsque l’avenir de Robert Lewandowski semblait incertain, l’attaquant nigérian reste une piste appréciée par la direction catalane. Doté d’un sens du but impressionnant, Osimhen s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants d’Europe, avec déjà 6 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de saison.

Mais selon Mundo Deportivo, son transfert paraît aujourd’hui compliqué. Galatasaray a déboursé près de 75 millions d’euros pour s’offrir l’ancien Napolitain et l’a lié jusqu’en 2029. Un montant que le Barça, encore freiné par ses contraintes économiques, ne peut pas assumer. Malgré l’intérêt persistant du club, Deco et ses équipes savent qu’une telle opération ne pourra être envisagée que si une grande vente ou une opportunité exceptionnelle se présente sur le marché. Pour rappel, l’ancien joueur du LOSC avait inscrit 31 buts avec Naples lors de l’exercice 2022-2023, et 37 la saison passée (2024-2025) avec Galatasaray.