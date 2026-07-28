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Ligue 1

LOSC : Olivier Létang prévient Matias Fernandez-Pardo et ses courtisans

Par Maxime Barbaud
1 min.
Matias Fernandez-Pardo (Lille) @Maxppp

Le LOSC compte sur Matias Fernandez-Pardo (21 ans) cette saison. Malgré les rumeurs régulières d’un départ, vers l’Atlético de Madrid notamment, et les états d’âme de l’international belge, il devrait être toujours Lillois après ce mercato d’été. Olivier Létang en est certain auprès de L’Equipe. «Le joueur est sous contrat jusqu’en 2029 et son départ n’est pas un sujet. Nous comptons sur lui, il le sait, et nous avons été très clairs avec lui», précise le président lillois.

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Début juin, nous vous révélions le prix de vente fixé par le club en cas d’offensive venue de l’extérieur : 70 M€. Le joueur serait d’ailleurs partant pour une nouvelle saison, même si le patron des Dogues semble s’inquiéter. Il craint un nouvel épisode après celui de l’an dernier. «C’est la même danse que l’été dernier avec de nouveau un nouvel agent». Avec la lourde blessure d’Hamza Igamane, Fernandez-Pardo apparaît comme l’autre solution offensive de Davide Ancelotti avec Olivier Giroud.

Pub. le - MAJ le
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