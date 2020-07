Real Madrid : la vente des Canteranos, un marché parallèle qui rapporte gros

Le sprint final de la Liga est lancé. En tête après 34 journées, le Real Madrid (77 points) devance le FC Barcelone (73 points) qui n'aura pas le droit à l'erreur ce soir face à l'Espanyol (match à suivre en direct sur notre site en live commenté à 22 heures). En position de force, les Merengues comptent bien aller chercher ce titre. Ensuite, il sera temps de se pencher sur la Ligue des Champions et le marché des transferts. Un mercato qui est déjà marqué par le départ d'Achraf Hakimi pour l'Inter Milan. Prêté avec succès au Borussia Dortmund, le latéral marocain a tapé dans l'oeil d'Antonio Conte. Malgré son énorme potentiel, les Madrilènes, qui ont inclus une clause de rachat prioritaire, l'ont laissé filer pour 40 M€ + 5 M€ de bonus.

Plus de 200 millions d'euros récoltés par le Real Madrid

Une belle opération financière de la part des pensionnaires du stade Santiago Bernabéu qui se séparent donc d'un élément arrivé au centre de formation en 2006. Un centre de formation qui a considérablement rempli les caisses de l'écurie présidée par Florentino Pérez ces dernières années. En 2017, le Real Madrid avait vendu Alvaro Morata pour 66 millions d'euros à Chelsea. Il s'agit à l'heure actuelle de la plus grosse vente d'un joueur de la Fabrica. L'attaquant avait déjà été cédé à la Juventus en 2014 pour 20 millions d'euros avant d'être racheté en 2016 pour 30 millions d'euros. En deuxième position de ce classement établi par Marca, on retrouve donc Achraf Hakimi (40 M€ + 5 M€) puis ensuite Marcos Llorente.

Le milieu de terrain était arrivé au Real Madrid en 2008. Là-bas, il a gravi tous les échelons avant de faire ses débuts professionnels en Liga en 2015. Doublure de Casemiro, il a dû se contenter de peu de temps de jeu. L'été dernier, il a donc rejoint l'Atlético de Madrid qui l'a arraché pour 30 millions d'euros. Enfin, dans ce top 5, on retrouve Jesé Rodriguez, acheté pour 25 millions d'euros par le PSG en 2016, qui s'est avéré être un flop sur toute la ligne. Derrière lui se classe Raul de Tomas. Ce dernier a été acheté pour 20 millions d'euros par Benfica en 2019. Marca précise qu'Alvaro Negredo, vendu pour 19 millions d'euros à Séville en 2009, est sixième de ce classement.

Qui seront les prochains à être vendus ?

A tout cela, il faut ajouter les ventes d'autres éléments à l'image d'Oscar Mascarell (vendu 10 millions d'euros à Schalke 04 en 2018) ou Diego Llorente (7 millions à la Real Sociedad en 2017). Mais outre Achraf Hakimi, Javi Sanchez a déjà été vendu pour 3 millions d'euros au Real Valladolid cet été 2020. D'autres pourraient suivre à l'image de Mariano Diaz. En 2017, le Dominicain n'entrait pas dans les plans de Zinedine Zidane et il s'envolait pour Lyon où il réalisait une belle saison. Mais un an après son arrivée, il retournait en Espagne. Courtisé par le FC Séville, il rentrait finalement au Real Madrid qui activait une clause de rachat prioritaire pour le rapatrier à la demande de l'entraîneur en place à l'époque à savoir Julen Lopetegui. Mais entre des blessures puis le retour de Zizou quelques mois plus tard, le footballeur né en 1993 est en manque de temps de jeu.

Malgré l'intérêt de plusieurs écuries, le Canterano n'a pas souhaité bouger, convaincu qu'il peut avoir une carte à jouer. Mais le joueur sous contrat jusqu'en 2023 a de fortes chances d'être poussé dehors cet été. La Roma a été citée parmi ses possibles prétendants. Présent au Real Madrid depuis 2001, Nacho (30 ans) ne sera pas retenu cet été. D'autant que son club chercherait un nouveau défenseur central. Sergio Reguilon (23 ans) a également des chances de partir. Barré par Marcelo et Ferland Mendy, le latéral gauche, qui n'entrait pas dans les plans de ZZ, a été prêté sans option d'achat à Séville cette saison. Cédé à Leganés, Oscar Rodriguez (22 ans) devrait aussi animer le marché, tout comme Dani Gomez (21 ans), prêté à Tenerife et sous contrat jusqu'en 2022. Outre les ventes d'éléments jugés indésirables à l'image de James Rodriguez, le Real Madrid devra aussi gérer le cas de ses Canteranos, un marché parallèle bien souvent lucratif ces dernières années puisque cela a permis d'injecter plus de 200 millions d'euros dans les caisses du club explique Marca. De quoi donner le sourire aux Espagnols.