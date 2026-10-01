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Riyad Mahrez a trouvé son nouveau club

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Mahrez @Maxppp

Libre depuis son départ d’Al-Ahli en Arabie saoudite, Riyad Mahrez, qui a pris sa retraite internationale cet été après la Coupe du Monde 2026, était en quête d’un nouveau challenge. Le Fennec a été lié à des clubs en Europe, notamment Côme et le Deportivo La Corogne. La Turquie et le Brésil (Botafogo) ont aussi été cités comme des points de chute potentiels.

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Finalement, Mahrez va jouer au Qatar. Une information dévoilée par nos confrères de DZ Foot. Ces derniers expliquent que l’ancien joueur de Leicester et de Manchester City va signer à Al Shamal. Actuellement à Dubai, le joueur de 35 ans patiente avant de rejoindre son nouveau club. Il retrouvera ses compatriotes Nassim Benaissa et Omar Rafik.

Pub. le - MAJ le
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