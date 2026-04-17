Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Barça : le doute s’installe pour Robert Lewandowski

Par Tom Courel
1 min.
Robert Lewandowski, buteur avec le Barça @Maxppp

L’avenir de Robert Lewandowski au FC Barcelone reste une grande incertitude. Le Polonais est en fin de contrat avec les Catalans et n’a toujours pas tranché concernant sa prolongation cet été. Le club de Liga (leader au classement) souhaite le conserver une année supplémentaire, mais en lui proposant un salaire revu à la baisse. Par ailleurs, plusieurs pistes s’offrent au buteur durant la prochaine fenêtre estivale, notamment en MLS, en Arabie saoudite, mais aussi en Italie avec des clubs comme la Juventus ou l’AC Milan comme l’indique Sport. De son côté, Lewandowski a pris la parole dans l’émission FanZone d’Esport3 pour calmer le jeu sur son avenir.

La suite après cette publicité

« Nous avons du temps, le club sait tout ce que je pense. J’ai besoin de temps pour réfléchir, c’est clair pour les deux parties. Le plus important est de savoir ce que nous voulons faire cette saison. Je ne veux pas parler des offres ni de l’avenir. La Liga est le plus important. Ensuite, nous pourrons en parler », a-t-il déclaré au média. Éliminé de la Ligue des Champions après une défaite face à l’Atlético de Madrid mardi, le buteur de 37 ans sait qu’il devra tout donner durant cette fin de saison pour, au moins, remporter le championnat avec les Blaugranas. Son été risque d’être mouvementé…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Ligue des Champions
Barcelone
Robert Lewandowski

En savoir plus sur

Liga Liga
Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Robert Lewandowski Robert Lewandowski
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier