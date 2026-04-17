Barça : le doute s’installe pour Robert Lewandowski

L’avenir de Robert Lewandowski au FC Barcelone reste une grande incertitude. Le Polonais est en fin de contrat avec les Catalans et n’a toujours pas tranché concernant sa prolongation cet été. Le club de Liga (leader au classement) souhaite le conserver une année supplémentaire, mais en lui proposant un salaire revu à la baisse. Par ailleurs, plusieurs pistes s’offrent au buteur durant la prochaine fenêtre estivale, notamment en MLS, en Arabie saoudite, mais aussi en Italie avec des clubs comme la Juventus ou l’AC Milan comme l’indique Sport. De son côté, Lewandowski a pris la parole dans l’émission FanZone d’Esport3 pour calmer le jeu sur son avenir.

La suite après cette publicité

« Nous avons du temps, le club sait tout ce que je pense. J’ai besoin de temps pour réfléchir, c’est clair pour les deux parties. Le plus important est de savoir ce que nous voulons faire cette saison. Je ne veux pas parler des offres ni de l’avenir. La Liga est le plus important. Ensuite, nous pourrons en parler », a-t-il déclaré au média. Éliminé de la Ligue des Champions après une défaite face à l’Atlético de Madrid mardi, le buteur de 37 ans sait qu’il devra tout donner durant cette fin de saison pour, au moins, remporter le championnat avec les Blaugranas. Son été risque d’être mouvementé…