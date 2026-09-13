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Brest a annoncé une prolongation surprise

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Hugo Magnetti (Brest) @Maxppp

Alors que la fin de la 4e journée de Ligue 1 se déroule actuellement à Brest avec une rencontre entre le SB29 et le PSG, une information est passée entre les gouttes lors de cette soirée bretonne chargée émotionnellement avec l’hommage fait à Eric Roy.

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En effet, dans cette soirée, Brest a décidé de prolonger Hugo Magnetti. Prépondérant dans le système des Ty-Zefs depuis des années, Magnetti a étendu son bail jusqu’en 2029. L’annonce a été plutôt originale avec le chiffre 2029 qui a été affiché au panneau d’affichage des arbitres.

Pub. le - MAJ le
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