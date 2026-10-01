Real Madrid : Thibaut Courtois encense Raphinha et Lamine Yamal

Thibaut Courtois n’hésite pas à reconnaître le talent des joueurs du FC Barcelone. Invité de Radioestadio Noche, le gardien du Real Madrid a notamment tenu à mettre en avant Raphinha, qu’il estime encore insuffisamment reconnu. « Je l’aime beaucoup. C’est un joueur clé du Barça. Il ne reçoit pas toujours la reconnaissance qu’il mérite, mais c’est un joueur clé pour l’équipe », a confié l’international belge au sujet du Brésilien auteur d’un début de saison exceptionnelle avec quinze buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues.

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Le portier madrilène a également évoqué Lamine Yamal, autre figure majeure du rival catalan. Courtois assure que la rivalité entre les deux clubs ne l’empêche pas de reconnaître les qualités de ses adversaires : « J’apprécie que mes collègues me reconnaissent. C’est agréable. Je n’ai aucun problème à dire du bien de Lamine Yamal. » Une manière pour le Belge de mettre de côté le Clásico lorsqu’il s’agit de saluer les performances individuelles de Raphinha et Yamal.