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Coupe du Monde

Le fils de Robin van Persie pourrait représenter le Maroc

Par Allan Brevi
1 min.
Robin van Persie @Maxppp

La trajectoire de Shaqueel van Persie illustre parfaitement l’intensification de la concurrence entre les sélections européennes et africaines autour des joueurs binationaux. Formé aux Pays-Bas et évoluant à Feyenoord, le fils de la légende Robin van Persie est au centre des discussions concernant son avenir international, avec la possibilité de représenter le Maroc, pays d’origine de sa mère. Un choix qui dépasse le simple cadre sportif et s’inscrit dans une dynamique plus large où plusieurs fédérations cherchent à sécuriser très tôt leurs talents.

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Cette situation ravive un débat déjà ancien aux Pays-Bas, où certaines prises de position ont parfois été tranchées sur ces choix de carrière internationale. Dans un contexte où le Maroc s’est imposé comme une nation montante sur la scène mondiale, capable de rivaliser avec les grandes sélections européennes, la bataille pour convaincre les jeunes joueurs s’intensifie. De plus en plus compétitif au niveau international, le pays nord-africain attire désormais des profils formés dans les plus grands clubs européens. Si son père a marqué l’histoire des Pays-Bas, notamment avec un but de la tête mémorable lors de la Coupe du Monde 2014, Shaqueel van Persie n’a pas encore fait son choix et le Maroc semble prêt à l’accueillir.

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