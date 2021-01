Stade Rennais : Camavinga n'écoute pas les rumeurs sur son avenir

En moins de deux ans chez les professionnels, Eduardo Camavinga (18 ans) s'est déjà fait un nom. Le milieu de terrain rennais a très rapidement montré l'étendue de son talent, devenant sans attendre une pièce maîtresse du dispositif de Julien Stéphan. Forcément avec de telles prestations, le nouvel international français (3 sélections, 1 but) n'a pas mis longtemps à mettre en alerte les plus grands clubs d'Europe comme le PSG, le Bayern Munich et surtout le Real Madrid. Pourtant, le jeune joueur préfère garder la tête froide et ne pas prêter attention aux rumeurs.

La suite après cette publicité

«C’est tous les jours mais il ne faut pas trop y prêter attention. Il faut rester focus sur le football. Je suis aujourd’hui au Stade Rennais et totalement concentré avec mon club. Il ne faut pas trop se focaliser sur les choses extérieures. Ça peut t’embrouiller. Il faut rester le même et loin de tout ça. Je fais ma vie, je viens à l’entraînement, je rigole dans le vestiaire. On met de la musique, on danse puis on donne sur les terrains » affirme, dans un entretien disponible sur le site du Stade Rennais, celui qui affrontera l'OL ce soir (à suivre en live commenté sur Foot Mercato) dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1.