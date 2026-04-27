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PSG : Khvicha Kvaratskhelia est totalement fan d’Ousmane Dembélé !

Par Josué Cassé
1 min.
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Présent en conférence de presse avant le premier choc face au Bayern Munich, ce mardi, Khvicha Kvaratskhelia a affiché sa détermination, précisant que le club de la capitale était certainement dans sa meilleure forme depuis le début de la saison. Face aux journalistes, le Géorgien a également tenu un discours très fort sur son coéquipier, Ousmane Dembélé.

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«Avec Dembélé, je n’ai pas besoin de travailler beaucoup avec lui. C’est vraiment un plaisir de jouer avec lui. Il peut tout faire sur le terrain, je le regarde, c’est un grand plaisir, il peut créer des opportunités pour moi, il me facilite la tâche. C’est pour ça qu’il a gagné le Ballon d’Or et je pense qu’il peut gagner ce trophée plusieurs fois», a indiqué l’ancien Napolitain.

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