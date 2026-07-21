La Juventus dévoile son nouveau maillot extérieur 26-27

La Juventus et adidas ont présenté le nouveau maillot extérieur du club italien pour la saison 2026-2027, une tunique qui rend hommage aux premières années de l’histoire bianconera. Alors que le noir et blanc est aujourd’hui indissociable de l’identité turinoise, le club renoue avec sa couleur rose historique, portée lors de ses débuts, à travers un design modernisé mêlant héritage, innovation et culture lifestyle.

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Pensé autour d’une base rose pâle, le maillot affiche un motif technique ton sur ton inspiré du zèbre, symbole emblématique de la Juventus. Ce graphisme apporte du relief et du mouvement à l’ensemble de la tunique, tout en créant un lien entre le passé et le présent. Des touches de noir viennent compléter le design au niveau du col, des poignets et des trois bandes adidas présentes sur les épaules, tandis que l’écusson du club et le logo adidas aux inspirations rétro viennent finaliser une tenue qui célèbre l’histoire de la Vieille Dame.

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