L’Ajax fonce sur une star du Real Madrid
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@Maxppp
5e du championnat néerlandais et en quête d’un premier titre depuis 2022, l’Ajax Amsterdam veut mettre les moyens en vue de la saison prochaine. Après avoir fait venir Oleksandr Zintchenko cet hiver en provenance d’Arsenal (l’Ukrainien est blessé depuis son arrivée), le club de la capitale néerlandaise souhaite désormais attirer un grand nom du Real Madrid.
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Comme le révèle Matte Moretto, l’Ajax cible aujourd’hui Dani Ceballos (29 ans). Le milieu de terrain madrilène est sous contrat jusqu’en 2027, mais pourrait partir dès cet été d’après la presse espagnole. Il n’a plus joué depuis presque deux mois avec son club, et n’entre a priori pas dans les plans d’Alvaro Arbeloa.
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