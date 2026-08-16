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Rodri va rejoindre le FC Barcelone pour 65 M€

Par Kevin Massampu
1 min.
Rodri @Maxppp

Le dossier Rodri arrive enfin à son terme. En effet, selon la presse espagnole, un accord vient d’être trouvé entre Manchester City et le FC Barcelone pour le transfert du milieu espagnol de 30 ans. Selon COPE, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid va signer un contrat de 4 ans pour un montant de 65 millions d’euros, assorti de quelques bonus.

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Courtisé pendant plusieurs semaines par le Real Madrid, Rodri semblait se diriger vers le club madrilène. Finalement, le meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde a fait volte-face face aux sirènes merengues, privilégiant le projet du club blaugrana. L’officialisation devrait intervenir dans les prochains jours.

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