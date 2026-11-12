Menu Rechercher
Commenter
UEFA Nations League

Équipe de France : la réaction à chaud d’Andy Diouf

Par Aurélien Léger-Moëc
Andy Diouf avec l'équipe de France Espoirs @Maxppp
Italie 3-1 France

L’équipe de France s’est inclinée pour la première fois de l’ère Zidane face à l’Italie ce jeudi soir à San Siro (1-3). Andy Diouf, entré en jeu en deuxième période, a livré une première réaction à chaud.

La suite après cette publicité

« On a eu une bonne équipe d’Italie en face. On n’a pas trouvé la solution et ils ont été bons en contre. On a eu du mal sur la deuxième mi-temps, on n’a pas été bons dans les duels et les seconds ballons, c’est ce qui a fait la différence aussi », a-t-il résumé.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
France
Andy Diouf

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
France Flag France
Andy Diouf Andy Diouf
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier