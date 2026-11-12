UEFA Nations League
Équipe de France : la réaction à chaud d’Andy Diouf
@Maxppp
L’équipe de France s’est inclinée pour la première fois de l’ère Zidane face à l’Italie ce jeudi soir à San Siro (1-3). Andy Diouf, entré en jeu en deuxième période, a livré une première réaction à chaud.
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« On a eu une bonne équipe d’Italie en face. On n’a pas trouvé la solution et ils ont été bons en contre. On a eu du mal sur la deuxième mi-temps, on n’a pas été bons dans les duels et les seconds ballons, c’est ce qui a fait la différence aussi », a-t-il résumé.
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