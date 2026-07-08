Coupe du Monde 2026 : l’équipe type des huitièmes de finale

Des rebondissements, des scores fous, de la tension permanente, les 8es de finale ont offert des scénarios différents mais du suspense dans la plupart des matches. On pense évidemment au plus récent Argentine-Egypte, mais aussi à Mexique-Angleterre, Paraguay-France ou encore Brésil-Norvège. On retiendra que 6 nations européennes sont présentes en quart, le Maroc et l’Argentine représentant l’Afrique et l’Amérique du Sud.

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Mais commençons notre équipe type par le gardien qui a brisé le rêve du Brésil, Orjan Nyland, 35 ans et remplaçant du côté du FC Séville la saison passée. Il a détourné le penalty de Guimaraes et dégouté les attaquants brésiliens. Seul Neymar l’a battu, en toute fin de match, sur penalty. Devant lui, une défense à 4 avec Pedro Porro en latéral droit. Il a supplanté Llorente dans le onze espagnol et personne ne le regrettera tant le joueur de Tottenham affiche une solidité défensive remarquable combinée à un impact offensif intéressant.

Des doublés à foison

Côté gauche, malgré l’élimination du Portugal et sa sortie à l’heure de jeu, on retient quand même Nuno Mendes, qui a de nouveau muselé Lamine Yamal durant sa présence sur le terrain. Il a aussi touché la barre transversale pour ce qui restera la meilleure occasion portugaise. En défense centrale, nous choisissons Cristian Romero, l’homme qui a redonné espoir à l’Argentine en marquant à la 79e minute, et le Français Dayot Upamecano, encore impressionnant physiquement face au Paraguay.

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Place au milieu à 3, avec Rodri en sentinelle. On a retrouvé le Rodri dominant, calme, sûr techniquement face au Portugal. Devanrt lui, un duo de milieux offensifs qui ont été décisif. Azzedine Ounahi, auteur d’un doublé salvateur face au Canada, et Jude Bellingham, également deux buts au compteur face au Mexique, ont porté leur équipe vers la qualification. Enfin, pour l’attaque, nous installons à droite Haissem Hassan qui a réalisé un immense match face à l’Argentine, avec des chevauchées légendaires. Dans l’axe, l’inévitable Erling Haaland, plus que jamais décisif avec la Norvège grâce à son doublé contre le Brésil. Ce qui décale coté gauche le polyvalent Charles de Ketelaere, époustouflant face aux Etats-Unis, et lui aussi auteur de deux buts.