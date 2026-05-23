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Bundesliga

Bayern Munich : Uli Hoeness répond à José Mourinho pour Michael Olise

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Uli Hoeneß @Maxppp

C’est une information qui vient d’enflammer la presse allemande et le Bayern Munich. Alors que le club bavarois affronte Stuttgart en finale de Coupe d’Allemagne, les médias allemands annonçaient que José Mourinho était attendu au stade pour observer… Michael Olise. Le futur coach du Real Madrid aurait déjà débuté son nouveau job et aurait fait cette visite pour prendre la température.

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De quoi forcément faire trembler le Bayern Munich sur le mercato. En avant-match, le dirigeant munichois Uli Hoeness a été questionné au micro de Sky Germany sur l’intérêt de Mourinho pour Olise. Et il a été cash. « Il peut continuer de garder un œil sur Olise, car il ne l’aura jamais », a répondu froidement l’ancienne légende du club.

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