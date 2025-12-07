Liga : l’Espanyol domine le Rayo

L’Espanyol a parfaitement maîtrisé son rendez-vous face au Rayo Vallecano en s’imposant (1-0) au RCDE Stadium lors de cette 15e journée de Liga. Les Catalans ont ouvert le score peu avant la mi-temps grâce à un penalty transformé par Roberto Fernández (39e), récompensant leur domination et la justesse technique de leur animation offensive. En face, le Rayo a eu toutes les peines du monde à inquiéter Dmitrović, malgré quelques initiatives d’Isi Palazón et de Jorge de Frutos.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Espanyol 27 15 +3 8 3 4 19 16 12 Vallecano 17 15 -3 4 5 6 13 16

Le tournant du match est intervenu à l’heure de jeu, lorsque Unai López a été expulsé à la 62e minute, laissant le Rayo à dix. En supériorité numérique, l’Espanyol a accentué la pression et Kike García croyait sceller la victoire en fin de rencontre (82e) mais le but a été annulé avant que Dolan soit expulsé, laissant les deux équipes à 10. Solides et appliqués, les hommes de Manolo González décrochent trois points importants, tandis que le Rayo Vallecano s’enfonce dans une dynamique délicate. L’Espanyol est cinquième, tandis que le Rayo est dans le ventre mou, à la 11e position de cette Liga.