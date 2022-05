AC Milan : Mike Maignan raconte sa longue blessure

La première saison de Mike Maignan à l'AC Milan a été mouvementée. Vainqueur de la Serie A, le portier rossonero a réalisé d'excellentes performances, mais a été contraint de s'arrêter pendant six semaines durant l'automne après avoir subi une arthroscopie en raison d'une blessure à un ligament du poignet gauche. Aujourd'hui en pleine forme et sélectionné par Didier Deschamps pour les matches de Ligue des Nations, le gardien de 26 ans a raconté sa longue convalescence.

«J'étais surtout frustré. C'était difficile à accepter. J'ai joué sept matches avec une main blessée et je ne voulais pas m'arrêter ou abandonner mes coéquipiers. Puis, lorsque je me suis arrêté pendant quatre jours en équipe nationale et que la douleur a continué, j'ai compris que je devais me soigner. Le spécialiste qui m'a suivi à l'AC Milan m'a expliqué que je risquais un an d'arrêt, a-t-il confié à la Gazzetta dello Sport. J'ai donc subi une opération, mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour revenir le plus vite possible. Rester à la maison à ne rien faire n'était pas pour moi, j'avais trop d'objectifs. Je suis donc revenu après six semaines au lieu de dix.»