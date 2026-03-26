Maroc : la grosse émotion de Gessime Yassine après sa première convocation

Il peut en être fier, sa famille l’est tout autant. Après sa première convocation avec le Maroc pour les deux prochains matchs amicaux sous les ordres de Mohamed Ouahbi, Gessime Yassine semble prendre son envol. Appelé pour la première fois avec l’équipe première durant ce mois de mars, le Strasbourgeois sait qu’il doit prouver durant ce rassemblement. Cinq mois après le sacre à la Coupe du monde U20, le joueur a d’ailleurs expliqué comment avait-il vécu sa convocation en sélection jeudi dernier. Présent au micro de la Fédération royale marocaine de football, celui-ci a notamment raconté la réaction de sa mère, pleine de joies.

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« Sur le moment ça produit d’énormes émotions. J’étais à l’hôtel, j’avais match (contre HNK Rijeka en Ligue Europa Conférence, ndlr), j’attendais la conférence de presse. Et comme par hasard, je regarde la liste – je n’ai pas pu la voir en direct – et je vois mon nom. C’était une fierté, j’ai appelé ma famille d’abord, mes parents, mes proches, mes agents pour leur dire la nouvelle. Ils étaient hyper contents pour moi. Ma mère pleurait parce que c’est une satisfaction pour elle. Si je suis là, c’est grâce à elle. Après ce n’est que le début, il faut essayer d’y rester » a-t-il déclaré, restant focus sur ses prochains objectifs.