Brésil : Carlo Ancelotti promet de gros changements dès septembre

Carlo Ancelotti a officiellement lancé le nouveau cycle de la sélection brésilienne. De retour au siège de la Confédération brésilienne de football à Rio de Janeiro, le technicien italien a réuni l’ensemble du département des équipes nationales afin de préparer les prochaines échéances qui mèneront le Brésil vers la Coupe du Monde 2030. Les premiers rendez-vous arriveront dès le mois de septembre à l’occasion de la fenêtre internationale de la FIFA avec trois rencontres amicales qui serviront de laboratoire avant le début des éliminatoires sud-américains en 2027. L’ancien entraîneur du Real Madrid a d’ailleurs annoncé sa volonté de remodeler en profondeur son groupe après le Mondial 2026.

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En effet, Ancelotti a confirmé que cette reconstruction passerait par l’intégration de nombreux nouveaux visages tout en conservant certains cadres jugés encore essentiels. « Nous allons commencer à construire une nouvelle équipe, en observant et en testant de jeunes joueurs, mais sans exclure certains joueurs qui étaient avec nous lors de la Coupe du Monde et qui ont encore beaucoup à apporter à l’équipe nationale », a-t-il expliqué. La réunion a également permis d’organiser le suivi des joueurs évoluant au Brésil comme à l’étranger, de renforcer les liens avec les sélections de jeunes et de préparer les futures convocations. Un vaste chantier qui doit permettre à la Seleção d’ouvrir une nouvelle ère dès les rassemblements de septembre.