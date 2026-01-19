OM : la ville de Marseille se tient prête à contenir les supporters de Liverpool

Après une première répétition manquée à domicile face à Nantes (0-2, le 4 janvier), l’Olympique de Marseille s’apprête à véritablement lancer son année au Vélodrome avec une semaine à très haute intensité. Mercredi, les Olympiens reçoivent Liverpool pour l’avant-dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, avant d’enchaîner samedi avec un choc de Ligue 1 contre Lens. Deux affiches majeures, sur le terrain comme en dehors, puisque les enjeux sportifs se doublent d’importants défis sécuritaires. Pour la venue des Reds, environ 3 300 supporters anglais sont attendus à Marseille, dont près de 500 dès ce mardi, soit un contingent comparable à celui de Newcastle fin novembre, qui avait mobilisé les autorités locales.

Face à cet afflux, la préfecture et les services de sécurité ont opté pour une organisation désormais bien rodée, décrite comme un « copier-coller, ou presque » du dispositif mis en place à l’automne. Un arrêté préfectoral interdit ainsi aux supporters de Liverpool de stationner et de circuler dans le centre-ville de Marseille entre mardi midi et jeudi matin. Leur point de rassemblement a été fixé place de la Joliette, où ils pourront patienter dans les commerces environnants sous surveillance policière. À partir de 16 h 30 mercredi, les fans des Reds seront acheminés vers le stade Vélodrome en métro, par groupes de 500 personnes et sous escorte, dans des rames dédiées, afin d’éviter tout contact avec les supporters marseillais.

Apprendre des erreurs du passé

Le même protocole sera appliqué à l’issue de la rencontre, avec un retour encadré vers le centre de rassemblement, un processus qui pourrait durer jusqu’à deux heures, comme l’a d’ailleurs prévenu Liverpool sur son site officiel dès le 18 décembre. Cette précision n’est pas anodine puisque lors du dernier match de Ligue des Champions à Marseille, Newcastle avait publiquement dénoncé un « traitement inacceptable » réservé à ses supporters, évoquant des lenteurs et des violences de la part des forces de l’ordre. Des accusations auxquelles la préfecture avait répondu, sans que les plaintes ne connaissent, à ce jour, de suite judiciaire. Cette fois, les réunions préparatoires ont été nombreuses et jugées constructives, y compris par les associations de supporters adverses.

Classée au niveau 2 sur 5 par la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme, la rencontre n’est pas considérée comme à haut risque. « Il n’y a pas d’antécédents particuliers, les supporters de Liverpool sont dans un état d’esprit amical et tout s’est très bien passé à l’extérieur jusque-là », explique un acteur du dossier, à la fois confiant et vigilant. Les autorités ont néanmoins prévu un dispositif de grande ampleur, avec le renfort d’unités de forces mobiles aux côtés des effectifs locaux, afin de garantir l’ordre public. L’objectif affiché est donc très clair, à savoir faire en sorte que cette affiche européenne, très attendue malgré la mauvaise passe sportive actuelle de Liverpool, demeure avant tout une fête du football, dans et autour du Vélodrome.