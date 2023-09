Un dirigeant du Barça détruit Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Le départ d’Ousmane Dembélé n’a pas été digéré par tout le monde en Catalogne visiblement. Alors qu’il est parti à Paris contre 50 millions d’euros, l’ailier français a notamment bien énervé Enric Masip, conseiller de Joan Laporta, qui n’a pas hésité à le tacler dans un entretien accordé à Sport.

« J’aime les bons joueurs mais je préfère les joueurs loyaux. Si un joueur a les deux, c’est l’idéal. Dembélé avait déjà montré son manque de loyauté en refusant de prolonger son contrat. C’est facile d’embrasser son logo après un but ou de s’exprimer sur les réseaux sociaux. Il est légitime de vouloir gagner plus, mais quand vous êtes loyal, vous ne regardez pas l’argent et vous ne dites pas une chose un jour, et autre chose le lendemain. Je préfère faire un pari avec un jeune du centre de formation ou avec Raphinha qui se donne à fond à chaque entraînement plutôt qu’un joueur imprévisible d’un jour sur l’autre », a-t-il lancé. Aurait-il tenu les mêmes propos sans l’explosion de Lamine Yamal ? Telle est la question…