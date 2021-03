PSG : Idrissa Gueye envoie un message au Barça

Le Paris Saint-Germain est sur tous les fronts. Entre une course au titre très serrée en L1 et l'aventure en Coupe de France, sans oublier la Ligue des Champions, les pensionnaires du Parc des Princes doivent jongler entre les diverses compétitions comme l'a expliqué Idrissa Gueye. «Parfois c'est compliqué, surtout quand les matches s'enchaînent parce qu'il y a la fatigue mentale et la fatigue physique. Il faut essayer de gérer tout ça avec le staff, on essaie de bien récupérer. Il faut surtout ne pas trop réfléchir. Il faut toujours rester connecté. Peu importe, Coupe de France, Championnat ou Champions League. Il faut toujours garder le même niveau d'intensité, le même niveau de sérieux et de préparation».

Il faudra donc être très concentrés avant le huitième de finale retour d'UEFA Champions League mercredi soir face au FC Barcelone. «Comme je l'ai dit, on reste prêt pour toutes les situations. J'avais plus d'appréhension pour le match contre Brest, pour la préparation, pour la concentration, que pour des matches comme Barcelone, où je sais que tout le monde sera prêt, motivé et concentré à 200%». Les Blaugranas sont prévenus !