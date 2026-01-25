Menu Rechercher
LOSC : Olivier Létang a tranché pour l’avenir de Genesio

Au cœur de la tempête, Olivier Létang a choisi de trancher nettement. Après la lourde défaite concédée face à Strasbourg (1-4), symbole d’un début d’année 2026 catastrophique pour le LOSC, le président lillois a publiquement réaffirmé sa confiance envers Bruno Genesio. Malgré cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues et une crise sportive désormais installée, le dirigeant nordiste a balayé toute hypothèse de changement sur le banc. « Ce n’est même pas un débat », a-t-il insisté, confirmant que l’entraîneur sera toujours en poste jeudi en Ligue Europa, et très probablement au-delà, alors que la pression autour du club n’a jamais été aussi forte.

Conscient de la gravité de la situation, Olivier Létang n’a toutefois pas nié l’ampleur des difficultés traversées par son équipe. « Le début d’année 2026 est très difficile en termes de résultat », a-t-il reconnu, tout en appelant à l’unité et à la résilience. Le président du LOSC a également endossé sa part de responsabilité, affirmant être « le premier responsable » de cette période noire, et saluant le « travail remarquable » de son entraîneur. À ses yeux, la priorité reste claire, il va falloir s’accrocher, retrouver les valeurs du club et rester solidaires pour tenter d’inverser une dynamique inquiétante, alors que Lille joue encore gros en Ligue Europa et tente de préserver sa place dans le haut du classement de Ligue 1.

