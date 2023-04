Real Madrid : les félicitations de Carlo Ancelotti pour Eduardo Camavinga

La suite après cette publicité

En conférence de presse ce lundi matin, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti est revenu sur plusieurs sujets dont la progression du jeune milieu français, Eduardo Camavinga (20 ans) que l’Italien n’a pas hésité à titulariser au poste de latéral : «Il profite du temps qu’il a joué comme ailier pour améliorer ses limites. Il est très jeune et doit mûrir son expérience et ses connaissances tactiques. Techniquement, il n’a rien à apprendre et physiquement, il a le moteur d’une Ferrari, pas un Cinquecento», a alors déclaré l’entraîneur italien sur son joueur.

Néanmoins, pour le déplacement à Girona mardi soir, Ancelotti devra composer sans Camavinga puisque le jeune Français a reçu un mauvais coup à l’entraînement. Par précaution, le tacticien de 63 ans préfère le ménager et le laisser se soigner à Madrid. Cette saison, Camavinga a joué près de 12 rencontres au poste d’arrière gauche contre 23 à son poste préférentiel de milieu central.

