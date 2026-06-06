Belgique : Rudi Garcia ne s’enflamme pas pour Lukaku

C’est un dossier qui a animé la presse belge ces dernières semaines et même celle d’Italie. Depuis plusieurs mois, Romelu Lukaku a décidé de préparer sa Coupe du Monde avec la Belgique quitte à snober son club, le Napoli. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge reste sur une saison famélique avec seulement 64 minutes de jeu en un an (1 but).

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Mais pour autant, Rudi Garcia, conscient de la faiblesse à ce poste, a décidé de le convoquer pour la Coupe du Monde. Il faut donc, pour le buteur de 33 ans, retrouver du rythme petit à petit et c’est ce qu’il a plutôt bien fait face à la Croatie. Entré en toute fin de rencontre, il a réussi à trouver le chemin des filets. De quoi enflammer les supporters belges, mais Rudi Garcia a décidé de calmer l’euphorie autour du joueur en conférence de presse. «Il lui faudra du temps pour être capable de jouer plus que 20 ou 30 minutes. Il faut éviter une nouvelle blessure. Ce samedi, il va certainement entrer en jeu un peu plus tôt que face à la Croatie."»