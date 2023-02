Ligue 1 : grâce à Ludovic Blas, Nantes bat Lorient et s’éloigne de la zone rouge

Pour l’avant-dernière affiche de cette 23e journée de Ligue 1, le FC Nantes, toujours en lice en Coupe de France (en quart de finale face à l’Olympique Lyonnais le 1er mars) mais mal en point en championnat (actuel 13e au classement, à 5 points de la zone rouge), accueillait une équipe de première partie de tableau, en la personne du FC Lorient, éliminé de la coupe nationale en milieu de semaine - par le RC Lens aux tirs au but - et huitième de L1 et à cinq points des places européennes. Une rencontre importante pour les deux formations afin de relancer la machine, eux qui n’ont remporté chacun qu’un match sur leurs trois dernières sorties.

La suite après cette publicité

L’entame de rencontre était à l’avantage des Canaris, qui se projetaient rapidement dans le camp adverse pour inquiéter l’arrière-garde, comme l’a fait Florent Mollet, mis en échec par Vito Mannone dès la deuxième minute du jeu. Antoine Kombouaré était néanmoins contraint à sortir son international camerounais Jean-Charles Casteletto, victime d’un choc au genou face à Ibrahima Koné (4e) avant de sortir sur blessure un quart d’heure plus tard (20e). Le FCL réagissait au fil du premier acte, d’abord en mettant le pied sur le ballon avant de s’offrir des occasions, notamment par le biais de Julien Ponceau, dont la frappe était déviée par Alban Lafont (21e).

À lire

CdF : Nantes recevra Lens à huis clos

Blas le sauveur

S’il fallait désigner "l’homme de la situation" côté FC Nantes, nul doute que les supporters désigneraient Ludovic Blas. Car oui, le numéro 10 est à l’initiative des nombreuses opportunités offensives des siens, bien accompagné par les anciens Montpelliérains Mollet et Delort, titulaire pour la première fois depuis son arrivée. Le premier tir de l’ancien Guingampais était écarté par Mannone (37e), avant d’être contré par Talbi sur sa deuxième tentative (42e). Au retour des vestiaires, Ganago sollicitait, d’une frappe de 25 mètres, le portier italien (50e), qui s’inclinait finalement face au beau tir de Blas (1-0, 66e). Les poulains de Régis Le Bris ne se laissaient pas faire malgré l’ouverture du score adverse et profitaient de la vivacité de Ponceau, trop imprécis dans le dernier geste (64e).

La suite après cette publicité

Blas n’était pas loin de tromper Mannone au premier poteau, mais le Merlu voyait sa tentative trouver son petit filet extérieur (81e). Dans la foulée, l’entrant et ancien Marseillais Bamba Dieng, auteur d’une talonnade audacieuse mais contrée par Fabien Centonze (82e). Autre entrant pas loin de s’illustrer : l’attaquant prêté par Nice Evann Guessand, contré au dernier moment sur sa frappe à l’entrée de la surface (90e). Sur un coup franc lointain, Meite aurait pu profiter d’une mésentente dans la défense nantaise mais n’arrivait pas à rabattre sa tête dans le but vide (90+5e). Score final : 1-0 pour le FCN, qui reste 13e mais prend 10 points d’avance sur le premier relégable avant d’affronter la Juventus en barrage de Ligue Europa. Lorient ne bouge pas de son 8e rang et subit un troisième match sans victoire en championnat.