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Coupe du Monde 2026, Angleterre : Jordan Henderson s’est gravement blessé en célébrant la qualification

Par Samuel Zemour
1 min.
Jordan Henderson avec les Three Lions @Maxppp
Mexique 2-3 Angleterre
winamax
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La qualification de l’Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 aura été héroïque face au Mexique (3-2)… mais elle a été ternie par la blessure de Jordan Henderson (36 ans). Au moment de célébrer la victoire, le milieu de terrain anglais a sauté par-dessus un panneau publicitaire avant de mal retomber et de lourdement chuter sur le poignet. Resté de longues minutes au sol, il a rapidement été pris en charge par le staff médical avant d’être évacué sous les regards inquiets de ses coéquipiers.

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Après la rencontre, le sélectionneur Thomas Tuchel a confirmé que la blessure était sérieuse. « Ce n’est pas bon. Jordan s’est blessé au poignet, il est allé à l’hôpital, c’est une blessure assez sérieuse », a-t-il déclaré, sans exclure une intervention chirurgicale : «cela ne correspond pas à cette soirée. Je ne sais pas s’il y aura une intervention chirurgicale». Un véritable coup dur pour les Three Lions, qui s’apprêtent à défier la Norvège en quarts de finale.

Pub. le - MAJ le
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