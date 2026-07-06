Coupe du Monde 2026, Angleterre : Jordan Henderson s’est gravement blessé en célébrant la qualification

La qualification de l’Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 aura été héroïque face au Mexique (3-2)… mais elle a été ternie par la blessure de Jordan Henderson (36 ans). Au moment de célébrer la victoire, le milieu de terrain anglais a sauté par-dessus un panneau publicitaire avant de mal retomber et de lourdement chuter sur le poignet. Resté de longues minutes au sol, il a rapidement été pris en charge par le staff médical avant d’être évacué sous les regards inquiets de ses coéquipiers.

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Après la rencontre, le sélectionneur Thomas Tuchel a confirmé que la blessure était sérieuse. « Ce n’est pas bon. Jordan s’est blessé au poignet, il est allé à l’hôpital, c’est une blessure assez sérieuse », a-t-il déclaré, sans exclure une intervention chirurgicale : «cela ne correspond pas à cette soirée. Je ne sais pas s’il y aura une intervention chirurgicale». Un véritable coup dur pour les Three Lions, qui s’apprêtent à défier la Norvège en quarts de finale.