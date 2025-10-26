Lens : Odsonne Édouard remercie Thauvin pour le penalty contre l’OM

Mené très tôt dans le match, le RC Lens a renversé l’Olympique de Marseille samedi, s’imposant 2-1 et devenant dauphin du PSG à la neuvième journée de Ligue 1. Durant la rencontre, Florian Thauvin, ancien joueur emblématique du club phocéen, avait cédé le penalty à Odsonne Édouard, qui l’avait transformé en exécutant une panenka. L’avant-centre lensois a remercié son coéquipier et affiché sa confiance au micro de Ligue 1+.

« Un grand merci à Florian Thauvin parce que c’est lui le tireur désigné, mais on en a discuté sur le terrain. Je le sentais bien, je savais que j’allais le marquer. Du coup, il m’a laissé le tirer et… petite panenka. À propos de ce geste ? Je le savais avant, c’était préparé », a-t-il assuré. Interrogé sur sa décision sur Téléfoot, le champion du monde 2018 a expliqué : « Il y a le fait qu’il me l’a demandé et c’est important que mes coéquipiers se sentent en confiance. C’était aussi face à l’OM, je n’avais pas forcément envie de le tirer. » Florian Thauvin avait manqué un penalty la semaine précédente, lors de la victoire face au Paris FC (2-1).