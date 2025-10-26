Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue 1

Lens : Odsonne Édouard remercie Thauvin pour le penalty contre l’OM

Par André Martins
1 min.
Florian Thauvin célèbre un but avec Lens @Maxppp
Lens 2-1 Marseille

Mené très tôt dans le match, le RC Lens a renversé l’Olympique de Marseille samedi, s’imposant 2-1 et devenant dauphin du PSG à la neuvième journée de Ligue 1. Durant la rencontre, Florian Thauvin, ancien joueur emblématique du club phocéen, avait cédé le penalty à Odsonne Édouard, qui l’avait transformé en exécutant une panenka. L’avant-centre lensois a remercié son coéquipier et affiché sa confiance au micro de Ligue 1+.

La suite après cette publicité

« Un grand merci à Florian Thauvin parce que c’est lui le tireur désigné, mais on en a discuté sur le terrain. Je le sentais bien, je savais que j’allais le marquer. Du coup, il m’a laissé le tirer et… petite panenka. À propos de ce geste ? Je le savais avant, c’était préparé », a-t-il assuré. Interrogé sur sa décision sur Téléfoot, le champion du monde 2018 a expliqué : « Il y a le fait qu’il me l’a demandé et c’est important que mes coéquipiers se sentent en confiance. C’était aussi face à l’OM, je n’avais pas forcément envie de le tirer. » Florian Thauvin avait manqué un penalty la semaine précédente, lors de la victoire face au Paris FC (2-1).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Marseille
Florian Thauvin
Odsonne Édouard

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Marseille Logo Marseille
Florian Thauvin Florian Thauvin
Odsonne Édouard Odsonne Édouard
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier