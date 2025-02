Julian Alvarez donne la raison de son départ de Manchester City

Transféré de Manchester City à l’Atlético de Madrid durant l’été 2024 en échange de 75 M€, Julian Alvarez (25 ans) est devenu le leader offensif des Colchoneros. Auteur de 20 buts en 39 matches, toutes compétitions confondues, l’Argentin a enfin obtenu le statut de titulaire indiscutable qu’il désirait. D’ailleurs, l’Araignée a confirmé dans un entretien accordé à Infobae qu’il a décidé de quitter Manchester City en raison de son rôle de doublure de luxe.

« À City, dès mon arrivée, ils m’ont fait confiance. Ils m’ont fait passer de River à l’Europe. J’ai joué beaucoup de matches, j’ai marqué beaucoup de buts, nous avons gagné des titres. C’était parfait. Et si j’étais resté là-bas, j’aurais été à l’aise aussi. J’ai toujours dit que j’étais très reconnaissant envers le club, mais j’avais besoin de quelque chose. (…) C’est un peu ce qui s’est passé. Vous voulez jouer les matches les plus importants. Comme je l’ai dit, je ne sais pas, en finale de la Ligue des champions, je ne suis pas entré en jeu. Je n’ai pas joué longtemps en demi-finale, et j’aurais aimé jouer ce genre de matches. C’est ce que je disais tout à l’heure, je pense au changement. »