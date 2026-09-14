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La grande annonce sur l’avenir de Pep Guardiola

Par Dahbia Hattabi

Après une décennie passée à Manchester City, Pep Guardiola (55 ans) a rendu son tablier. Depuis, l’Espagnol a été lié à des sélections nationales et des clubs. Dernièrement, son nom a été cité du côté de Trabzonspor, qui cherche un nouveau coach.

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Mais l’agent de Guardiola, Josep Maria Orobitg a confié à AS. « Pep n’entraînera aucun club, ni aucune équipe nationale cette saison. » Le message est plutôt clair. L’ancien entraîneur du Barça et du Bayern Munich veut profiter d’un peu de calme et de repos.

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