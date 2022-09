OM - Rennes : Bruno Genesio espérait une victoire

Rejoint en seconde période par l'Olympique de Marseille, le Stade Rennais a obtenu un point au Vélodrome (1-1). Un résultat qui confirme la montée en puissance des Bretons, satisfaisant pour Bruno Genesio, qui espérait quand même repartir de Marseille avec une victoire.

La suite après cette publicité

«On voulait venir pour gagner, mais au vu de l'équipe d'en face, c'est un bon point de pris. On a eu des situations pour mettre le deuxième but, on n'a pas réussi et on peut le regretter. On a souffert physiquement, car on a eu deux jours de moins de récupération de l'OM. C'est plutôt un score logique qui confirme notre progression. On est en retard par rapport à nos objectifs, on doit être à deux points par match. L'équipe a été en construction avec une charnière centrale qui ne se connaissait pas en début de saison. Je revois une équipe que j'aime voir», a assuré le coach rennais sur Prime Video.