PSG, Luis Enrique : "j’espère avoir des vacances sans conférence de presse et sans journalistes"

Avec environ 500 à 600 apparitions médiatiques par an, on peut parfois comprendre la lassitude de Luis Enrique face aux médias. Rien que cette saison, le technicien espagnol doit enchaîner cinq interviews d’affilée avant même de se présenter en conférence de presse. Pour son plus grand plaisir, l’Asturien va désormais pouvoir passer des vacances avec ses proches, bien loin de l’espace médiatique.

Après la victoire de Paris face à Fontenay ce soir en Coupe de France (0-4), il s’en est réjoui, avec humour mais pas trop non plus : «des vacances méritées ? Très méritées, j’espère avoir des vacances sans conférences de presse. Pas de conférences de presse, pas de journalistes. Avec la famille et les amis», a-t-il confié sur beIN Sports.