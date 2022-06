Mercato : José Mourinho et l'AS Roma préparent un dégraissage à 80 M€

La suite après cette publicité

O«pération Champions». Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport annonce la couleur. Dans son édition du jour, la publication au papier rose explique que l'AS Roma, sixième de Serie A cette année, vise une qualification pour l'édition 2023-24 de l'UEFA Champions League. Une mission difficile mais pas impossible pour José Mourinho, qui vient de remporter la première Ligue Europa Conférence de l'histoire le 25 mai dernier face au Feyenoord Rotterdam. Pour l'aider à atteindre cet objectif, la famille Friedkin, qui possède le club, a déjà promis de ne pas lésiner sur les moyens.

Mais les Giallorossi comptent aussi sur un dégraissage d'envergure pour gonfler l'enveloppe mercato. Un grand coup de balai qui pourrait rapporter jusqu'à 80 M€ à l'écurie romaine explique la Gazzetta. Cela serait un sacré bonus pour faire des emplettes donc cet été. Aux manettes de cette opération, le directeur sportif, Tiago Pinto, travaille activement sur le sujet en coulisses lui qui doit vendre une équipe entière. En effet, douze éléments vont être vendus durant cette intersaison. Parmi eux, on retrouve Pau Lopez (12 M€) et Cengiz Ünder (8 M€), qui restent définitivement à l'Olympique de Marseille.

La Roma a prévu une douzaine de ventes

Ce qui fait déjà 20 M€ dans les caisses romaines. Prêté à Aston Villa, Robin Olsen pourrait y rester. Les deux clubs discutent autour d'un transfert à hauteur de 3,5 M€. Sur le départ, on retrouve également les jeunes Bryan Reynolds et Riccardo Calafiori, ainsi que William Bianda et Ante Coric. Tous deux libres dans un an, ils ne seront pas retenus. La Roma espère en tirer 1 M€. Elle compte aussi gagner des sous grâce aux ventes de Jordan Veretout, Amadou Diawara, Justin Kluivert, Ebrima Darboe, Carles Pérez et Gonzalo Villar. Tout doit donc presque disparaître à Rome. L'écurie italienne pourrait même toucher beaucoup plus d'argent en cas de vente de Nicolo Zaniolo.

Courtisé par l'AC Milan, il fait l'objet d'une offre de 25 M€. Les Rossoneri ont inclus Alexis Saelemaekers dans le deal. Mais la Louve a sorti les crocs et refusé. Toutefois, elle réfléchira en cas de très grosse offre, puisque la direction n'a pas encore tranché à son sujet. Ce qui est certain, c'est qu'elle a déjà décidé de se séparer de douze joueurs. Le club veut aussi apporter du sang neuf et rafraîchir le 4-2-3-1 de José Mourinho. Au milieu, Douglas Luiz et Ruben Neves sont ciblés. Libres, Isco a été proposé et Jesse Lingard est surveillé. Dans le secteur offensif, Ola Solbakken (Bodø/Glimt), Gonçalo Guedes (Valence) et Facundo Farias (Colon) sont suivis, tout comme Paulo Dybala (libre). Le chantier est lancé à Rome !