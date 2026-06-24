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La sortie osée de João Félix sur l’avenir de Julián Álvarez

Par Tom Courel
1 min.
Julián Álvarez @Maxppp

L’avenir de Julián Álvarez continue d’alimenter les discussions en Espagne, et partout sur la planète depuis le lancement de la Coupe du Monde 2026. Alors que Miguel Ángel Gil Marín, PDG de l’Atlético de Madrid, a récemment affirmé que le club de la capitale envisageait de saisir la FIFA contre le FC Barcelone pour avoir entamé des discussions avec un joueur encore sous contrat, João Félix, ancien joueur des Colchoneros, a aussi pris la parole après la bombe envoyée par le buteur de 26 ans.

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Après la large victoire du Portugal contre l’Ouzbékistan (5-0), l’attaquant s’est exprimé au micro de la radio COPE en zone mixte. « Il a ses raisons de dire ça. Je ne peux pas trop commenter, et je ne veux pas m’en mêler, mais il a ses raisons d’en parler. Il se passe des choses là-bas que lui seul connaît et que les gens de l’extérieur ignorent. J’espère qu’il est heureux et qu’il fait ce qui est le mieux pour lui », a lancé le joueur d’Al-Nassr.

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