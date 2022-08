Toulouse-PSG : la réaction de Nordi Mukiele

Première titularisation pour Nordi Mukiele avec le Paris Saint-Germain ce mercredi soir, sur la pelouse de Toulouse. Le défenseur français, positionné en piston droit, s'est félicité de la bonne tenue de la défense parisienne, qui n'a pas encaissé de but (3-0).

« Je pense que bien défendre c'est une base. Aujourd'hui, on l'a fait. On sait que les 3 de devant vont faire leur travail. A nous de ne pas prendre de buts. Je suis très content pour les buts, pour la défense et pour Gigio (Donnarumma, ndlr). J'espère qu'on continuera comme ça », a-t-il déclaré au micro de Canal Plus.