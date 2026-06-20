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Officiel Ligue 1

Rennes enregistre l’arrivée de Gonçalo Oliveira

Par Jordan Pardon
1 min.
Gonçalo Oliveira @Maxppp

Après avoir déjà annoncé les arrivées d’Adrien Thomasson et d’Issa Soumaré, le Stade Rennais vient d’officialiser sa troisième recrue de l’été. Le club breton a annoncé ce samedi la signature du prometteur Gonçalo Oliveira jusqu’en 2031. Âgé de 19 ans, l’international espoir portugais arrive en provenance de Benfica, où il évoluait la saison dernière avec l’équipe B. Rennes a déboursé 3,5 millions d’euros pour l’attirer.

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«Après Adrien Thomasson et Issa Soumaré, les Rouge et Noir accueillent un troisième renfort. Le défenseur Gonçalo Oliveira rejoint la Bretagne en provenance du Benfica. Promesse du football lisboète, l’international U17, U18, U19 et U21 s’est engagé jusqu’en 2031 avec le club de la capitale bretonne», indique le club breton dans un communiqué. À noter que Benfica bénéficie d’une option de rachat prioritaire sur le joueur.

Pub. le - MAJ le
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