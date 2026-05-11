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Trophées UNFP 2026 : Ousmane Dembélé remporte le trophée du plus beau but de la saison

Par Samuel Zemour
1 min.
OUSMANE DEMBÉLÉ PARIS @Elhadjiloum

Ousmane Dembélé a remporté le trophée du plus beau but de la saison en Ligue 1 grâce à son sublime exploit individuel inscrit face au LOSC. L’attaquant du Paris Saint-Germain avait marqué les esprits avec un rush solitaire impressionnant, conclu par un magnifique lob.

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Le Français a été préféré à Mousa Tamari, Folarin Balogun, Hugo Magnetti, João Neves et Matthieu Udol dans cette catégorie très disputée. «Comme je l’ai dit, c’est un but à l’instinct. Je vois le ballon et le joueur arriver, je vois le gardien avancé, donc j’essaie de le lober. C’est un très beau but, mais j’ai hésité avec celui que j’ai marqué contre Toulouse», a-t-il lâché.

Pub. le - MAJ le
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