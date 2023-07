La Ligue 1, 3ème championnat le plus déficitaire cet été

Cela fait désormais 27 jours que le mercato estival a commencé. Et depuis 27 jours, la Ligue 1 se montre plus qu’active sur le marché des transferts. Pire, ou mieux selon certains, le championnat de France est le 3ème championnat le plus déficitaire cet été. Comparés aux années passées, les clubs français recrutent plus qu’ils ne vendent, ce qui influera sur le niveau de la saison à venir. D’après Transfermarkt, l’ensemble des 18 équipes de l’élite a investi 455,50 millions d’euros sur le marché des transferts jusqu’à présent. Seule la Premier League et la Serie A ont plus dépensé.

Considérée comme la ligue des talents, la Ligue 1 semble avoir pris une tout autre dimension. Toujours selon Transfermarkt, la première division française n’a jamais autant dépensé au XXIᵉ siècle, et fort probablement depuis sa création (en 1932). Même sans les achats du PSG, la Ligue 1 a quand même plus acheté que la Liga à titre de comparaison. Parmi les gros transferts dans l’Hexagone, on retrouve Manuel Ugarte (60 M€), Lucas Hernandez (45 M€), Terem Moffi (22.5 M€), Enzo Le Fée (20 M€) ou encore Abakar Sylla (20 M€). De quoi laisser promettre une belle campagne 2023-2024 en France et pourquoi pas, un nouveau champion.

