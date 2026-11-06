Le Havre étudie la piste Mipo Odubeko

Le Havre étudie la piste de Mipo Odubeko pour renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato hivernal, selon nos informations. Actuellement à Shelbourne, 4ᵉ du championnat irlandais, l’avant-centre âgé de 24 ans arrive en fin de contrat le 30 novembre prochain. Une situation contractuelle qui suscite l’intérêt du club normand, à la recherche de solutions pour étoffer son effectif et éviter la relégation. Passé par les centres de formation de Manchester United et de West Ham, le natif de Tallaght a notamment découvert les compétitions européennes la saison passée avec Shelbourne, où il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Depuis son arrivée au club en janvier 2025, il comptabilise 66 apparitions pour un total de 16 réalisations et six passes décisives.

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Puissant et rapide, le natif de Tallaght est un attaquant qui aime particulièrement prendre la profondeur et peser dans la surface adverse. Puisque son contrat arrive à échéance à la fin du mois, il pourrait être disponible sans indemnité de transfert dès cet hiver. À noter que son passeport irlandais lui permettrait d’évoluer en France sans être considéré comme un joueur extra-communautaire. Reste à savoir si le HAC concrétisera cette opportunité.